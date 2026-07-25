A Milano, una manifestazione nazionale in difesa di Mario Roggero è stata annunciata da Stefania Caiafa, ma solo l’organizzatrice si è presentata. La protesta era stata pianificata come un corteo, ma nessun altro partecipante si è unito all’appuntamento. La manifestazione si è svolta senza presenza di altri manifestanti e si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

Aveva indetto una “manifestazione nazionale” in difesa di Mario Roggero, ma in piazza non ha trovato nessuno. Il corteo convocato da Stefania Caiafa, fondatrice dell’associazione “Avanguardia animalista”, si è rapidamente trasformato in un presidio composto dalla sola organizzatrice, che si è presentata in corso Venezia con un megafono e un cartello scritto a penna, “Libertà per Mario Roggero”. Ad ascoltare le sue frasi in difesa del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori c’erano solo alcuni agenti della Polizia, della Polizia locale e della Digos, schierate in attesa di circa 150 persone che non sono mai arrivate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Roggero, a Milano indetto corteo nazionale. Ma si presenta solo l’organizzatrice

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