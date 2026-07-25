A Milano si sarebbe dovuta tenere una manifestazione nazionale a sostegno di un gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. Tuttavia, all'evento era presente esclusivamente l'organizzatrice, senza altri partecipanti. La comunicazione sui social indicava l'evento come una manifestazione in difesa del gioielliere, ma non ci sono state ulteriori presenze o adesioni pubbliche.

Milano – Sui social dell'organizzatrice era stata annunciata come una "manifestazione nazionale" in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori. Ma a Milano al corteo si è presentata solo lei, Stefania Caiafa, fondatrice di un'associazione in difesa degli animali, 'Avanguardia animalista'. L’appuntamento era in corso Venezia ma – stando a quanto riferito dall’Ansa – la donna si è ritrovata da sola e con un megafono e un cartello improvvisato scritto a penna, ' Libertà per Mario Roggero', ha iniziato a scandire frasi in difesa del gioielliere piemontese. La contestazione. Al corteo le forze dell'ordine si aspettavano circa 150 persone e per questo in corso Venezia c'erano alcuni agenti della Polizia e della Polizia locale, oltre che la Digos. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Caso Roggero: “A Milano una manifestazione nazionale in difesa del gioielliere”. Ma si presenta solo l’organizzatrice

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