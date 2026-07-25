Durante un’amichevole precampionato tra Celtic e Milan, Mario Gila si è infortunato al 68° minuto, costringendo il tecnico rossonero a sostituirlo. L’atleta ha accusato un problema muscolare alla coscia destra. L’infortunio ha destato preoccupazione tra i tifosi del Milan. Non sono stati diffusi dettagli su tempi di recupero o gravità dell'infortunio. La partita è terminata con il risultato di Celtic-Milan, senza ulteriori incidenti significativi.

Brutte notizie per Ruben Amorim nel corso del primo test amichevole del precampionato. Mario Gila ha lasciato è stato costretto al cambio al 68° minuto di Celtic-Milan a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto dentro Valeri Vladimirov, difensore bulgaro classe 2008. Il centrale spagnolo, entrato in campo all'inizio della ripresa, aveva avuto un buon impatto sul match, con un paio di letture che hanno bloccato le ripartenze degli scozzesi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, si ferma Gila: l'infortunio contro il Celtic che preoccupa i tifosi rossoneri

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