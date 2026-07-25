Il Milan è atteso alle 16 per la prima amichevole della sua prestagione dopo dieci giorni di lavoro. A Glasgow i rossoneri affronteranno gli scozzesi del Celtic, in una vigilia animata anche dalla battuta pronunciata dal Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, durante un evento a New York: "Cos’è il Celtic?". L’ultimo precedente ufficiale in casa dei biancoverdi risale alla fase a gironi della Champions League: il 26 novembre 2013 il Milan si impose 3-0 grazie alle reti di Kakà, Zapata e Balotelli. La squadra è partita per la Scozia nel primo pomeriggio di ieri senza Christopher Nkunku. Il francese, destinato almeno nelle intenzioni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A Glasgow (16). I rossoneri in Scozia sfidano il Celtic. Si ferma Nkunku. Riflettori su Gila

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Piccolo riassunto delle amichevoli in programma questa estate, preso dall'articolo di @MilanVibesIT: 25 luglio (ore 16:00 italiane): Celtic-MilanCeltic Park (Glasgow) 1 agosto (ore 12:20 italiane): Perth Glory-Milan HBF Park (Perth) 5 a x.com

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