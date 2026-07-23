Zlatan Ibrahimovic ha fatto una dichiarazione pubblica che ha suscitato reazioni tra i tifosi del Celtic. In vista dell’amichevole tra Milan e Celtic prevista per sabato alle 16:00, l’attaccante ha pronunciato parole considerate provocatorie nei confronti della squadra scozzese. La sua frase ha generato malcontento tra i supporter locali, che hanno commentato negativamente sui social media. La partita si svolgerà allo stadio ‘Celtic Park’ di Glasgow.

Zlatan Ibrahimovic accende il clima in vista dell'amichevole tra Milan e Celtic, in programma sabato pomeriggio alle 16:00 al ‘Celtic Park’ di Glasgow. Durante un incontro con i tifosi a New York, il Senior Advisor di RedBird ha deriso il club scozzese chiedendo ai presenti: "Cos'è il Celtic?". Una frase in pieno stile Ibrahimovic, che non è nuovo ad uscite del genere. I precedenti elogi di Ibrahimovic al Celtic Park. La frase ha suscitato le risate del pubblico, ma ha anche scatenato l’indignazione dei tifosi scozzesi. In passato, tuttavia, Ibrahimovic aveva espressamente elogiato il 'Celtic Park', definendolo uno degli impianti più affascinanti d’Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ibrahimovic accende Celtic-Milan: la provocazione che non è piaciuta ai tifosi scozzesi

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