Milan Rinnova i Contratti di Comotto e Camarda fino al 2031 | Opzione per un’Altra Stagione per i Talenti delle Giovanili

Da tvplay.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan ha rinnovato i contratti di Comotto e Camarda fino al 2031, con l’opzione per un’altra stagione. Entrambi sono talenti cresciuti nelle giovanili del club e ora legati al club per molti anni. La firma rappresenta un segnale di fiducia nei giovani e un investimento sul loro sviluppo. Nessuna altra informazione sui termini economici o dettagli contrattuali è stata resa nota.

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Una porta che si apre sul futuro, una firma che ha il profumo di casa: il Milan blinda due ragazzi cresciuti in rossonero e manda un messaggio chiaro a chi guarda il campo con gli occhi pieni di possibilità. La scelta del Milan: continuità e coraggio. Il centro sportivo di Vismara, il sabato mattina, racconta già tutto: famiglie appoggiate alla rete, quaderni pieni di appunti, voci che si incrociano. È qui che il Milan ha imparato a coltivare pazienza e ambizione insieme. Ed è da qui che passa la decisione più attesa: il rinnovo dei contratti di Francesco Camarda e Comotto con scadenza fino al 2031, con un’ opzione per un’altra stagione. Non è solo una formula giuridica. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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