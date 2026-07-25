Milan Rinnova i Contratti di Comotto e Camarda fino al 2031 | Opzione per un’Altra Stagione per i Talenti delle Giovanili

Il Milan ha rinnovato i contratti di Comotto e Camarda fino al 2031, con l’opzione per un’altra stagione. Entrambi sono talenti cresciuti nelle giovanili del club e ora legati al club per molti anni. La firma rappresenta un segnale di fiducia nei giovani e un investimento sul loro sviluppo. Nessuna altra informazione sui termini economici o dettagli contrattuali è stata resa nota.

Una porta che si apre sul futuro, una firma che ha il profumo di casa: il Milan blinda due ragazzi cresciuti in rossonero e manda un messaggio chiaro a chi guarda il campo con gli occhi pieni di possibilità. La scelta del Milan: continuità e coraggio. Il centro sportivo di Vismara, il sabato mattina, racconta già tutto: famiglie appoggiate alla rete, quaderni pieni di appunti, voci che si incrociano. È qui che il Milan ha imparato a coltivare pazienza e ambizione insieme. Ed è da qui che passa la decisione più attesa: il rinnovo dei contratti di Francesco Camarda e Comotto con scadenza fino al 2031, con un’ opzione per un’altra stagione. Non è solo una formula giuridica. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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Accordo totale tra il Milan e gli agenti di Comotto e Camarda per il rinnovo dei rispettivi contratti. I due gioielli sono pronti a proseguire il loro percorso con il club. Per Comotto, l'annuncio ufficiale è atteso già nella giornata di oggi. #calciome x.com

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