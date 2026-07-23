Il Milan ha annunciato il rinnovo contrattuale di un giocatore fino al 2031 e sta per formalizzare l’accordo con un altro talento. La società rossonera si concentra sulla valorizzazione dei giovani provenienti dal settore giovanile, rafforzando così la propria rosa. Le trattative sembrano prossime alla conclusione, con i giocatori coinvolti che si avvicinano alla firma dei nuovi contratti. La strategia mira a consolidare la squadra attraverso investimenti sul lungo termine.

Il Milan continua a costruire il proprio futuro partendo dai talenti cresciuti nel settore giovanile. La strategia della società rossonera appare ormai ben definita: mettere al sicuro i prospetti più promettenti con contratti di lunga durata, evitando di ripetere situazioni che in passato hanno portato alla perdita di giovani di valore, ultimo il caso Liberali finito prima al Catanzaro in Serie B e poi in questa sessione di mercato al Como per giocarsi la Champions League. In quest’ottica si inseriscono il rinnovo di Christian Comotto e quello, ormai imminente, di Francesco Camarda, due operazioni che confermano la volontà del club di puntare con decisione sulla propria linea verde. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, il futuro è già scritto: Comotto rinnova fino al 2031, anche Camarda verso la firma

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