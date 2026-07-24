Il Milan ha rinnovato fino al 2031 i contratti di Francesco Camarda e Christian Comotto. I due giocatori rimarranno in squadra fino alla fine del decennio, confermando la volontà di investire sui giovani talenti cresciuti nel settore giovanile. La società ha comunicato ufficialmente i rinnovi, che testimoniano la strategia di rafforzare il settore giovanile e puntare sui giocatori emergenti per il futuro.

Il Milan punta sui giovani: ufficiali i rinnovi di Francesco Camarda e Christian Comotto. L’ AC Milan continua a costruire il proprio futuro partendo dai talenti cresciuti in casa. Il club rossonero ha infatti annunciato il rinnovo di contratto di Francesco Camarda e quello di Christian Comotto, entrambi legati al Diavolo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un’ulteriore stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Due segnali importanti che confermano la volontà della società di investire sui giovani più promettenti del proprio vivaio. Il comunicato ufficiale sul rinnovo di Francesco Camarda. AC Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Milan, blindati Francesco Camarda e Christian Comotto: doppio rinnovo fino al 2031. Il futuro rossonero riparte dai suoi talenti

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