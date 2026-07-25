Questo pomeriggio, alle ore 16:00 (ora italiana), sul prestigioso prato del 'Celtic Park' di Glasgow in Scozia, il Milan di Rúben Amorim scenderà in campo per disputare la sua prima amichevole ufficiale di questo pre-campionato. Il test-match arriva dopo l'allenamento congiunto effettuato contro il Milan Futuro, a poco meno di due settimane dall'inizio ufficiale del ritiro estivo. I rossoneri si troveranno di fronte i padroni di casa del Celtic, affidati nuovamente alla conduzione tecnica di Martin O'Neill. Per gli scozzesi si tratta già della quarta amichevole da inizio luglio, la terza di assoluto livello dopo il netto k.o. subito contro lo Sporting Lisbona (1-4) e il pareggio per 1-1 contro il Middlesbrough. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, oggi c'è il debutto di Amorim! Spuntano tre clamorose sorprese nella formazione contro il Celtic

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Milan, Amorim Cam! Ecco come il tecnico portoghese ha affrontato il primo allenamento a Milanello

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