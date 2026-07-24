Celtic-Milan ecco dove vedere il ' debutto' di Amorim in streaming La probabile formazione

Da pianetamilan.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Celtic e Milan sta per cominciare, e sarà possibile seguirla in streaming. Nel frattempo, il Milan si sta preparando a inaugurare la stagione a Milanello, con Ruben Amorim in panchina. Durante gli allenamenti, il tecnico portoghese ha provato diverse combinazioni di formazione, osservando da vicino tutti i calciatori del gruppo. La sfida rappresenta anche il debutto ufficiale di Amorim sulla panchina rossonera.

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Sta per iniziare la stagione del Milan: da giorni la squadra sta lavorando a Milanello sotto gli occhi attenti di Ruben Amorim. Durante gli esercizi e gli allenamenti al centro sportivo di Milanello, l'allenatore portoghese ha potuto testare al massimo tutti i calciatori avuti a sua disposizione. Ora inizieranno le prime amichevoli internazionali tra cui quella di domani pomeriggio contro il Celtic. promowebapp Il nuovo Milan di Amorim: filosofia tattica e aspettative. La curiosità degli addetti ai lavori e dei tifosi rossoneri è tanta: Amorim gioca un calcio molto diverso da quello di Massimiliano Allegri. Si pensa più all'attacco che alla difesa, alla ricerca della verticalità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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