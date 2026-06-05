Il giovane attaccante italiano Francesco Camarda, nato nel 2008, tornerà al Milan dal Lecce a fine prestito. Dopo il debutto in Nazionale, si attendono sviluppi sul suo futuro nel club rossonero. Due giocatori emergenti sono stati annunciati come sorprese nel campionato di Serie A, senza ulteriori dettagli sui nomi. La situazione riguarda quindi l’attuale percorso del calciatore e le potenziali opportunità nel massimo campionato italiano.

La stagione di Francesco Camarda (classe 2008) si è chiusa toccando ambedue le facce di una medaglia. Se da un lato l'annata in prestito al Lecce è stata condizionata dalla sfortuna, dall'altro il giovanissimo attaccante ha appena bagnato il suo storico debutto nella Nazionale maggiore nell'amichevole Lussemburgo-Italia (0-1). Ora per il talento di proprietà del Milan si aprono le grandi manovre di calciomercato per definirne il futuro immediato. L'avventura in Salento del baby bomber non è stata semplice. Un grave infortunio alla spalla destra subito a fine gennaio, con successiva operazione chirurgica, lo ha tenuto lontano dai campi fino a fine aprile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Camarda tra il debutto in Nazionale e il futuro al Milan: spuntano due sorprese in Serie A

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