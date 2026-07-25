Milan Gila out per infortunio dopo 22 minuti | si teme un problema muscolare

Da ilnapolista.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo 22 minuti, uno dei giocatori del Milan è uscito dal campo per un infortunio. Si sospetta un problema muscolare. Il match contro il Celtic è in corso in questi minuti. Il Napoli, che ha già affrontato l’Arezzo, dovrebbe giocare domani contro la Carrarese per chiudere il ritiro di Dimaro.

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Se il Napoli, dopo il con l’Arezzo, giocherà domani contro la Carrarese per chiudere il ritiro di Dimaro, il Milan sta giocando in questi minuti contro il Celtic. Il Milan perdeva 2-0 poi ha rimontato con una doppietta di Camarda. Sono sul 2-2. Per la squadra di Amorim, però, bisogna registrare una brutta notizia: l’infortunio di Gila che è entrato nel secondo tempo. Era rimasto in panchina per un problema al polpaccio in allenamento. Milan, problemi fisici per Gila: le ultimissime sul giocatore di Amorim. Lo spagnolo, che è stato vicinissimo al Napoli, si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra, sembra al quadricipite o all’adduttore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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