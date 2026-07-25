Dopo 22 minuti, uno dei giocatori del Milan è uscito dal campo per un infortunio. Si sospetta un problema muscolare. Il match contro il Celtic è in corso in questi minuti. Il Napoli, che ha già affrontato l’Arezzo, dovrebbe giocare domani contro la Carrarese per chiudere il ritiro di Dimaro.

Se il Napoli, dopo il con l’Arezzo, giocherà domani contro la Carrarese per chiudere il ritiro di Dimaro, il Milan sta giocando in questi minuti contro il Celtic. Il Milan perdeva 2-0 poi ha rimontato con una doppietta di Camarda. Sono sul 2-2. Per la squadra di Amorim, però, bisogna registrare una brutta notizia: l’infortunio di Gila che è entrato nel secondo tempo. Era rimasto in panchina per un problema al polpaccio in allenamento. Milan, problemi fisici per Gila: le ultimissime sul giocatore di Amorim. Lo spagnolo, che è stato vicinissimo al Napoli, si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra, sembra al quadricipite o all’adduttore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Milan, Gila out per infortunio dopo 22 minuti: si teme un problema muscolare

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