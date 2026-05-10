Durante la rifinitura mattutina, il calciatore ha manifestato un fastidio muscolare al gluteo. Per questa ragione, non è stato schierato in campo e la sua presenza in partita è stata esclusa. Al suo posto, il tecnico ha scelto di far partire Rafa, affiancato da Gimenez. Nel frattempo, il club ha comunicato ufficialmente il problema muscolare di Pulisic, che si è fermato negli allenamenti. Per la trasferta contro l'Atalanta, l'allenatore ha deciso di puntare nuovamente su Leao.

Christian Pulisic non sta bene e non giocherà, questa sera contro l'Atalanta. La grande rivoluzione dell'attacco di Allegri - passare da Leao e Nkunku a Gimenez e Pulisic in una sola settimana - quindi sarà soltanto parziale: Rafa Leao riprenderà il suo posto in attacco e giocherà con Gimenez. Due giocatori considerati centravanti da Allegri, due uomini che per vari motivi stanno vivendo uno dei momenti più difficili della loro carriera. Allegri in settimana aveva scelto di cominciare con Pulisic e Gimenez, nel nome del riscatto. CP11 non segna da fine dicembre 2025 ed è in difficoltà seria. Gimenez invece è tornato dall'infortunio alla caviglia destra ma non ha ancora trovato ritmo e soprattutto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pulisic si ferma, problema muscolare. Milan, contro l'Atalanta Allegri si affida di nuovo a Leao

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