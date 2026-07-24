Il Borussia Dortmund sta preparando un’offerta per Konstantinos Karetsas, che attualmente è nel mirino del Milan. Il 18enne greco è incline a trasferirsi in Italia, ma desidera definire presto il suo prossimo passo. La trattativa si concentra sulla volontà del giocatore e sul ruolo di un attaccante con caratteristiche offensive. Il Milan è interessato, ma la decisione finale dipenderà anche dalle offerte del club tedesco e dalle preferenze del calciatore.

Il Milan lo vuole e Konstantinos Karetsas è tentato dal Milan. Il diciottenne greco sa che è arrivato il momento di fare il salto nel grande calcio: giocare in Italia gli piacerebbe, ma al tempo stesso non intende aspettare troppo per definire il suo futuro. Sul tavolo ha anche la proposta del Borussia Dortmund e, pur essendo affascinato dal vestire la maglia rossonera, non intende rischiare di trascorrere un altro anno in Belgio. Ecco perché se Cardinale non sarà a breve nelle condizioni di avviare il dialogo con il Genk, il greco potrebbe decidere di accettare la proposta dei tedeschi. Per il momento, però, il Milan continua ad avere fiducia e, pur non volendo partecipare ad aste perché ha già investito 100 milioni tra Gila e Gonçalo Ramos, ha fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Attento Milan, il Dortmund prepara l'assalto a Karetsas. Il fattore Leao nella trattativa

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