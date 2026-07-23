Il Borussia Dortmund ha fatto offerte per il giovane talento, ma il Genk ha rifiutato le proposte iniziali. Il club tedesco si era avvicinato alla conclusione dell’affare, ma le offerte non sono state ritenute sufficienti dal club belga. Il Milan rimane in attesa, osservando la situazione senza aver ancora fatto mosse ufficiali.

Il Borussia Dortmund sembrava ad un passo dalla chiusura per K?nstantinos Karetsas, ma le prime offerte presentate dal club tedesco non hanno convinto il Genk. Il trequartista greco classe 2007 è presente da tempo anche nella short-list del Milan, ma l'agguerrita concorrenza dalla Germania aveva portato i rossoneri a fare un passo indietro. Lo stallo delle ultime ore, tuttavia, potrebbe permettere al club di Via Aldo Rossi di reinserirsi nella corsa, anche se la dirigenza sta già monitorando alcune possibili alternative. L'offerta del Borussia Dortmund per Karetsas e il muro del Genk. Stando a quanto riferito dal giornalista di 'Sky Sport DE' Patrick Berger, il Genk avrebbe rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus del Borussia Dortmund per il cartellino di Karetsas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Karetsas vuole il Borussia Dortmund, ma il Genk fa muro: il Milan resta alla finestra

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