Il Milan sta seguendo un giovane talento europeo, considerato un grande prospetto per il futuro. Sul giocatore c’è anche l’Arsenal, che ha mostrato interesse. Gli osservatori del club rossonero monitorano attivamente il mercato giovanile internazionale, analizzando le prestazioni dei giovani calciatori. La trattativa tra le due società è in corso, senza conferme ufficiali. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

I radar degli osservatori rossoneri non smettono mai di setacciare i campi d'Europa, con un occhio di riguardo sempre rivolto verso i baluardi del calcio giovanile internazionale. L'ultima indiscrezione di calciomercato, lanciata in esclusiva dal portale specializzato AfricaFoot, riferisce come il Milan abbia messo gli occhi su una vera e propria pepita d'oro nel campionato croato: si tratta di Adam Guram. Centrocampista di grande prospettiva, appena diciassettenne (è nato a Mariupol il 13 marzo 2009), Guram è un profilo atipico ed affascinante anche per via delle sue origini: il ragazzo vanta infatti la doppia nazionalità ucraina e marocchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, che gran colpo per il futuro! C'è un duello in corso con l'Arsenal per questo gioiello

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