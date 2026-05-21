Rayan colpo sfumato del Milan per 12 milioni | il retroscena sul gioiello che oggi ne vale 40

Il Milan ha perso l'opportunità di acquistare Rayan Vitor per 12 milioni di euro, cifra che oggi viene valutata circa 40 milioni. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Guidi, il club rossonero aveva ricevuto un'offerta per il giocatore, ma non ha portato avanti l'acquisto. Il giovane talento brasiliano, successivamente, ha attirato l'attenzione di altri club e ha visto crescere il proprio valore di mercato nel corso degli ultimi anni.

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Rayan Vitor ha vissuto una grande stagione in Premier League: 5 gol e 2 assist in 14 presenze con il Bournemouth dei miracoli di Iraola, allenatore in grande ascesa nel panorama europeo. Le trame del calciomercato spesso sono fatte di rimpianti, di scelte e di retroscena e anche il Milan non è esente da tutte queste cose. Non è la prima volta che si parla dei rossoneri interessati ai giovani talenti mondiali, come lo era e lo è proprio Rayan. Ecco svelato un retroscena davvero molto interessante. Questa la rivelazione del giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Marco Guidi sul suo profilo X: "A inizio 2025 un italiano aveva il mandato di vendere Rayan in Serie A a 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rayan colpo sfumato del Milan per 12 milioni: il retroscena sul gioiello che oggi ne vale 40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pubill brilla con Simeone: il Milan lo aveva in mano per 10 milioni, oggi ne vale il triploIl Milan continua la ricerca di un possibile difensore per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Napoli, colpo Alisson: investimento da 15,5 milioni che vale già il doppioNapoli, colpo Alisson: investimento da 15,5 milioni che vale già il doppio"> Il Napoli continua a guardare al futuro e raccoglie conferme importanti...