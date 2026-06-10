Milan che numeri per il gioiello Cissè prima dell’infortunio | le prospettive per il futuro

Alphadjo Cissè ha segnato tre gol in 16 partite stagionali prima di infortunarsi. Dopo il prestito e l'intervento, il giocatore è tornato in gruppo. Il suo recupero è ancora in corso, senza date ufficiali di rientro. La società monitora la sua condizione, ma non ha comunicato tempistiche precise. Cissè aveva iniziato bene la stagione, poi ha subito un infortunio che ha interrotto il suo contributo alla squadra.

Alphadjo Cissè è uno dei giovani talenti di proprietà del Milan: il classe 2006 è stato acquistato durante la sessione di calciomercato invernale dal Lecce, pagandolo circa 8 milioni di euro. Un investimento importante per un giocatore che stava facendo benissimo con il Catanzaro in Serie B. Il piano è stato quello di lasciarlo in prestito sempre con i giallorossi per farlo crescere e poi valutare cosa fare in vista delle prossime stagioni. Purtroppo Cissè si è infortunato saltando tutte le partite da inizio febbraio in poi. Alphadjo Cissè ha giocato 22 partite in Serie B ed è stato schierato da Aquilani in vari ruoli: centrocampista centrale, trequartista e anche da seconda punta. L'italiano è comunque un talento offensivo molto interessante a prescindere dal ruolo. Un titolarissimo per il Catanzaro fino al grave infortunio che lo ha messo KO. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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