Dopo il pareggio tra Milan e Celtic, con un punteggio di 2-2, Francesco Camarda ha commentato la sua prestazione e il suo ruolo nel team. L’attaccante, autore di una doppietta, ha detto che il mister lo sta aiutando a migliorare sui movimenti e che stanno lavorando molto per integrare nuovi concetti. Ha inoltre espresso la sua passione per i colori della squadra e la fiducia che sente intorno a sé.

Dopo il match pareggiato dal Milan 2-2 con il Celtic ha parlato Francesco Camarda, autore di una doppietta e di una prestazione convincente: "Il mister mi sta aiutando tanto a imparare specialmente sui movimenti, stiamo lavorando tanto e serve tempo per introdurre nuovi concetti. Io sono felice di stare al Milan, sono cresciuto qui e sono felice di aver rinnovato. Sento la fiducia di tutti e so che non posso perdere opportunità come questa. La scorsa stagione? Il passato si dimentica in fretta, io lavoro per migliorarmi e per i colori che amo, che sono questi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan-Celtic 2-2, le parole di Camarda: "Questi i colori che amo, sento la fiducia di tutti".

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