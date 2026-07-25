Dopo il pareggio tra Celtic e Milan 2-2, Ruben Amorim ha commentato a Sky Sport 24. Ha detto che Gila non ha nulla di serio e che Camarda deve rimanere nel club. Ha aggiunto che i giocatori hanno cercato di migliorare l’intensità, anche se la sfida non era semplice. L’allenatore ha sottolineato l’impegno della squadra nel tentativo di cambiare ritmo durante la partita.

Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport 24 dopo Celtic-Milan 2-2. "I ragazzi hanno provato a fare il lavoro che dobbiamo fare. Non era facile oggi. Ho avuto la sensazione di vedere la squadra che voleva cambiare intensità. Avremmo dovuto fare una prestazione migliore in certi momenti, quando abbiamo preso gol ma è normale dopo due settimane di allenamenti". Cambio totale nel secondo tempo: "A volte va così, quando abbiamo subito il primo gol non ha fatto bene alla squadra. Nel secondo tempo abbiamo iniziato molto meglio. Questo ha avuto un grande impatto nella partita: prendere subito il gol nel primo e segnare subito nel secondo". Grande doppietta di Camarda: "Camarda deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Amorim: "Gila? Niente di serio. Camarda deve rimanere con noi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato MilanDi Marzio Sgancia la Bomba! Il Milan fa sul Serio

Notizie e thread social correlati

Milan Futuro e amichevoli: Gila, Comotto, Camarda e le mosse di Amorim. Ecco cosa attendersi dal MilanIl Milan prosegue gli allenamenti a Milanello in vista della stagione 2026-27, con alcuni giocatori ancora assenti dopo aver disputato i Mondiali...

Leggi anche: Mercato Milan Live | Sbarcato Amorim! Gila, si accelera. Giménez, infortunio serio

Temi più discussi: Gila: Sì, mi voleva anche Allegri. In Amorim ho visto la voglia di avermi qui; Milan, Amorim deve aspettare le cessioni prima di comprare; Il Milan coccola Maignan. E per Cardinale e Amorim deve restare anche Rabiot; Milan, incassi Premier: Musah tra Leeds e Ipswich, Estupinan dall'amato Emery.

Il Milan fa 2-2 in amichevole con il Celtic: doppietta Camarda, difesa horror. E Gila si fa male subitoI rossoneri in Scozia vanno sotto 2-0 per un doppio errore di Pavlovic e Ricci, poi la rimonta con il giovane attaccante che cerca di convincere Amorim ... corriere.it

Milan, Gila subito ko: problema alla coscia. Amorim: Ha sentito qualcosa, spero niente di serioBrutte notizie per Ruben Amorim che nel corso della prima vera amichevole stagionale dei rossoneri perde per infortunio il suo centrale. msn.com

AC MILAN, ARRIVANO ALTRI 150 MILIONI: LEAO E ALTRI SEI BIG IN USCITA ? reddit