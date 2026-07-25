Camarda entra e riprende il Celtic con una doppietta | Milan pareggio all' esordio per Amorim
Camarda segna due volte e permette al Celtic di rimontare contro il Milan, che chiude l'amichevole con un pareggio alla sua prima uscita estiva. Il club ha annunciato il rinnovo di contratto di un calciatore chiave e aspetta l’arrivo di altri giocatori ancora in vacanza dopo i Mondiali. La partita si è giocata in un contesto di preparazione pre-stagionale, senza ulteriori dettagli sul risultato finale o sui minuti giocati.
Dopo aver annunciato il rinnovo di contatto di Luka Modric e in attesa di accogliere in gruppo tutti i big ancora in vacanza dopo le fatiche mondiali, il Milan di Ruben Amorim esce con un pareggio dalla sua prima amichevole estiva. I rossoneri impattano 2-2 contro il Celtic al Paradise di Glasgow, dove è la doppietta di Camarda nella ripresa a evitare la sconfitta al tecnico portoghese nel giorno del suo debutto (non ufficiale) sulla panchina del Diavolo: esordio amaro per Gila, subito out per infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Celtic-Milan 2-2, amichevole LIVE: doppietta di Camarda! | PM
Leggi anche: Pagelle Celtic-Milan 2-2, Camarda e Chukwueze che coppia. Guaio Gila