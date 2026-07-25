Camarda entra e riprende il Celtic con una doppietta | Milan pareggio all' esordio per Amorim

Notizia in breve

Camarda segna due volte e permette al Celtic di rimontare contro il Milan, che chiude l'amichevole con un pareggio alla sua prima uscita estiva. Il club ha annunciato il rinnovo di contratto di un calciatore chiave e aspetta l’arrivo di altri giocatori ancora in vacanza dopo i Mondiali. La partita si è giocata in un contesto di preparazione pre-stagionale, senza ulteriori dettagli sul risultato finale o sui minuti giocati.