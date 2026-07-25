Matteo Cappelletti, difensore del Milan, potrebbe trasferirsi a titolo definitivo a fine mercato estivo. Il giocatore, contratto fino a giugno 2027, è al centro di diverse trattative con vari club interessati. Le negoziazioni si stanno intensificando, senza che siano ancora stati annunciati dettagli ufficiali. La sua possibile partenza si accompagna a un aumento di attenzione da parte di più società di diversi campionati.

Mattia Cappelletti potrebbe lasciare il Milan a titolo definitivo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. I movimenti attorno al giovane talento rossonero, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi soltanto fino al 30 giugno 2027, si fanno sempre più intensi. Calciomercato Milan: il Pescara piomba su Cappelletti. Secondo quanto riferito da 'Passione Pescara', il Pescara — che nella stagione 2026-2027 militerà nel campionato di Serie C — è fortemente interessato ad acquistare il terzino destro rossonero. I contatti tra i due club sono costantemente vivi: gli abruzzesi stanno provando ad anticipare i tempi per assicurarsi il promettente laterale destro del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Cappelletti può andare via: tanti club lo cercano. Ecco la destinazione più probabile

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Il Pescara resta fortemente interessato a Mattia Cappelletti tanto da proseguire i dialoghi con il Milan per cercare di raggiungere un accordo per il trasferimento del terzino destro instagram.com/p/DbI0WFosxmJ/… x.com

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