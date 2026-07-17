Richard Holliday si avvicina alla firma con WWE e potrebbe essere destinato a entrare nel roster di NXT. Sebbene non ci siano annunci ufficiali, fonti interne indicano che il suo trasferimento è imminente. La decisione di inserirlo in NXT sembra ormai definitiva, anche se non sono stati resi pubblici dettagli contrattuali o tempistiche precise. La notizia circola tra le fonti vicine alla compagnia senza conferme ufficiali.

Il futuro di Richard Holliday in WWE non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma all’interno della compagnia cresce la convinzione che il suo arrivo sia ormai soltanto una questione di tempo. Secondo quanto riportato da PWInsider, alcune persone vicine alla WWE ritengono che Holliday sia destinato a entrare nel roster di NXT, alimentando ulteriormente le voci che lo vorrebbero prossimo a firmare con la federazione. Già in precedenza erano emersi rumor secondo cui nel backstage della WWE ci fosse la convinzione che il wrestler fosse diretto verso Stamford, e le nuove indiscrezioni sembrano confermare questa possibilità. Il dettaglio più... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Richard Holliday sempre più vicino, NXT sarebbe la sua probabile destinazione

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