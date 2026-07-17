WWE | Richard Holliday sempre più vicino NXT sarebbe la sua probabile destinazione

Da zonawrestling.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Richard Holliday si avvicina alla firma con WWE e potrebbe essere destinato a entrare nel roster di NXT. Sebbene non ci siano annunci ufficiali, fonti interne indicano che il suo trasferimento è imminente. La decisione di inserirlo in NXT sembra ormai definitiva, anche se non sono stati resi pubblici dettagli contrattuali o tempistiche precise. La notizia circola tra le fonti vicine alla compagnia senza conferme ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il futuro di Richard Holliday in WWE non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma all’interno della compagnia cresce la convinzione che il suo arrivo sia ormai soltanto una questione di tempo. Secondo quanto riportato da  PWInsider, alcune persone vicine alla WWE ritengono che Holliday sia destinato a entrare nel roster di  NXT, alimentando ulteriormente le voci che lo vorrebbero prossimo a firmare con la federazione. Già in precedenza erano emersi rumor secondo cui nel backstage della WWE ci fosse la convinzione che il wrestler fosse diretto verso Stamford, e le nuove indiscrezioni sembrano confermare questa possibilità. Il dettaglio più... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe richard holliday sempre pi249 vicino nxt sarebbe la sua probabile destinazione
© Zonawrestling.net - WWE: Richard Holliday sempre più vicino, NXT sarebbe la sua probabile destinazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

WWE: Mick Foley rivela i più grandi rimpianti della sua carriera e critica WWE UnrealMick Foley ha dichiarato di avere alcuni rimpianti legati alla sua carriera nella WWE e ha espresso critiche nei confronti di WWE Unreal.

Lobotka, l’agente: “Ipotesi più probabile è la sua permanenza al Napoli”L'agente di Stanislav Lobotka ha dichiarato che l'ipotesi più probabile è la sua permanenza al Napoli.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web