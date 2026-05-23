L'incontro tra Milan e Cagliari potrebbe rappresentare l'ultima occasione per alcuni giocatori di lasciare il club. Tra i nomi più discussi ci sono Tomori e Loftus-Cheek, che potrebbero essere messi sul mercato nelle prossime settimane. La partita potrebbe quindi segnare un punto di svolta per il mercato dei rossoneri, con diversi elementi pronti a cambiare squadra.

Milan-Cagliari è l'ultima partita stagionale per i rossoneri e, come al solito, si parla di chi potrebbe essere alla sua ultima gara con la maglia del Diavolo. Oltre alle indiscrezioni sul futuro in bilico di Rafael Leao (ricercato dal Manchester United e non solo), altri giocatori potrebbero salutare il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', sono tanti i calciatori che potrebbero giocare la loro ultima partita con il Milan: Fikayo Tomori ha il contratto in scadenza nel 2027 e le recenti prestazioni non entusiasmanti pongono un serio punto di domanda sul suo futuro. Anche Ruben Loftus-Cheek ha il contratto in scadenza nel 2027 con un salario alto (4 milioni di euro a stagione). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, per tanti può essere l’ultima a San Siro: ecco chi può partire sul mercato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CAGLIARI vs MILAN DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE

Sullo stesso argomento

Milan, per Leao può essere l’ultima a San Siro: è sul mercato, ecco chi lo vuoleSiamo all'ultimo turno del campionato di Serie A 2025-26 e a San Siro, per alcuni, sarà il tempo dei saluti, anche se ancora non ci sono certezze su...

Milan, verso il Cagliari con tre rientri: per Leão può essere l’ultima partita a San SiroArchiviato il prezioso successo per 2-1 sul campo del Genoa, che ha interrotto la striscia negativa delle sconfitte contro Sassuolo e Atalanta, il...

Se Nkunku è sicuro di una maglia per Milan-Cagliari: sull'altro posto c'è ancora qualche dubbio Leao e Pulisic non sono inclusi nel ballottaggio che, secondo il Corriere dello Sport, vede Fullkrug favorito su Gimenez #Fullkrug #Gimenez #MilanCagliari x.com

Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit

Pronostici ultima giornata di Serie A: Milan favorito sul Cagliari, in Napoli-Udinese...Il Diavolo deve vincere per blindare la Champions, quote ok anche per i partenopei nel giorno del probabile addio di Antonio Conte ... tuttosport.com

Milan-Cagliari, probabili formazioni e dove vederlaI precedenti sorridono al Diavolo, ma la squadra di Pisacane vuole chiudere la stagione con personalità dopo la salvezza conquistata ... calciocasteddu.it