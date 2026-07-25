Un gommone con 165 migranti ha attraversato la Manica, raggiungendo il Regno Unito. Si tratta del numero più alto mai registrato in un singolo sbarco, superando il precedente record di luglio di 128 persone. La traversata è avvenuta in condizioni di mare agitato, secondo quanto riferito dalle autorità. Nessuna informazione è stata fornita sulla nazionalità dei migranti o sulle circostanze del viaggio.

Un numero record di 165 migranti ha attraversato la Manica per raggiungere il Regno Unito a bordo di un'unica imbarcazione. Il numero polverizza il precedente record di luglio, quando 128 persone avevano attraversato la Manica dalla Francia al Regno Unito a bordo di una sola imbarcazione. Il "mega gommone" ( mega dinghy ), come è stato soprannominato dai media, è arrivato a Dover nel pomeriggio di giovedì. Si stima che fosse lunga circa 13 metri, quanto un autobus standard. L'organizzazione benefica per i rifugiati Care4Calais ha affermato che la rotta di attraversamento sta diventando «sempre più pericolosa» a causa del crescente numero di persone per imbarcazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Migranti, sbarco da record: 165 clandestini su un solo gommone

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