Scafisti senza scrupoli | gommone record lungo quanto un autobus sbarca 165 migranti in Gran Bretagna video
Un gommone lungo quanto un autobus ha trasportato 165 migranti attraverso la Manica fino in Gran Bretagna. È un record di persone a bordo di un singolo natante, secondo quanto riferito dall’agenzia stampa. L’imbarcazione è riuscita a completare il tragitto con un numero così elevato di persone a bordo, senza dettagli riguardanti eventuali incidenti o interventi di soccorso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul percorso o sulla provenienza dei migranti.
Un numero record di 165 migranti h a attraversato la Manica per raggiungere il Regno Unito a bordo di un’unica imbarcazione ieri, secondo quanto ha appreso l’agenzia Pa. Il numero polverizza il precedente record di luglio, quando 128 persone avevano attraversato la Manica dalla Francia al Regno Unito a bordo di una sola imbarcazione. La Pa ha fotografato il Comando per la sicurezza delle frontiere mentre trainava l’imbarcazione, soprannominata “mega gommone” (mega dinghy) dai media, al suo arrivo a Dover ieri pomeriggio. Si stima che fosse lunga circa 13 metri, quanto un autobus standard. Il gommone record con 165 migranti fa discutere la Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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