Scafisti senza scrupoli | gommone record lungo quanto un autobus sbarca 165 migranti in Gran Bretagna video

Notizia in breve

Un gommone lungo quanto un autobus ha trasportato 165 migranti attraverso la Manica fino in Gran Bretagna. È un record di persone a bordo di un singolo natante, secondo quanto riferito dall’agenzia stampa. L’imbarcazione è riuscita a completare il tragitto con un numero così elevato di persone a bordo, senza dettagli riguardanti eventuali incidenti o interventi di soccorso. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul percorso o sulla provenienza dei migranti.