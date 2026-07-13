Caldo arriva la terza ondata | Un fine giugno da record mai così rovente da 165 anni

Una nuova ondata di calore sta investendo la regione, dopo una breve pausa nel fine settimana. Le temperature sono aumentate rapidamente, portando i valori più elevati di questo periodo negli ultimi 165 anni. Le previsioni indicano che il caldo intenso durerà almeno fino a metà settimana, con massime che superano i 35 gradi. Le temperature registrate sono tra le più alte di sempre a fine giugno, secondo i dati storici.

Dopo la breve tregua di sabato sera, sta arrivando la nuova ondata di calore, simile a quella di fine giugno. Mai a Modena in 165 anni presso la stazione storica dell’ Osservatorio Geofisico universitario (nella foto) sul torrione orientale del Palazzo Ducale si era registrato un mese di giugno caratterizzato da una così straordinaria persistenza dell’ondata di calore. Pur avendo interessato solo gran parte della seconda metà del mese, la temperatura media mensile finale è stata di 27.6 gradi, risultando superiore di ben 4 gradi alla media climatologica 1991-2020. "E questo – fanno notare Francesca Despini e Sofia Costanzini - nonostante il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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