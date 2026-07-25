L’Avis comunale di Meldola ‘Virginia Bertini’ celebra domani i 50 anni di attività, con una cerimonia organizzata insieme alla Pro loco Città di Meldola e con il patrocinio del Comune. Durante l’ultimo anno, i donatori hanno effettuato circa 600 donazioni. La sede dell’associazione si trova nel centro della città, dove si svolgono regolarmente le raccolte di sangue.

L’Avis comunale di Meldola ‘ Virginia Bertini ’ festeggia domani i 50 anni di attività in collaborazione con la Pro loco Città di Meldola e il patrocinio del Comune. "Come Pro Loco – commenta il presidente Davide Zattini – siamo orgogliosi di essere al fianco della sezione Avis in questo traguardo importante: mezzo secolo di generosità e vita donata alla nostra comunità: 50 anni di solidarietà". L’Avis, fondata nel 1976 può contare attualmente su 240 soci donatori; nel 2025 si sono aggiunti 27 nuovi iscritti, affiancati da 44 soci non donatori. Complessivamente, nel corso dell’anno 2025, sono state effettuate 607 donazioni di sangue e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo di attività con Avis: "In un anno seicento donazioni"

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