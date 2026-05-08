Donazioni di sangue Crédit Agricole sostiene Avis con iniziative di sensibilizzazione
Crédit Agricole Italia ha avviato una collaborazione con Avis Cesena per promuovere la donazione di sangue tra i propri dipendenti. L’iniziativa mira a sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di questa pratica, coinvolgendo direttamente il personale dell’istituto di credito. La partnership si inserisce in un programma di sostegno alle attività di Avis, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione alla donazione tra i dipendenti.
Crédit Agricole Italia entra tra i sostenitori di Avis Cesena attraverso una collaborazione dedicata alla promozione della donazione di sangue tra i dipendenti dell’istituto di credito. L’iniziativa si è svolta nella sede della banca di piazza Sciascia, dove Avis Cesena ha organizzato due.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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