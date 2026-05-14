A cinquant'anni dal primo anno di liceo scientifico, alcuni ex studenti si sono ritrovati per una rimpatriata. Durante gli incontri, è emerso che fin dall’inizio il loro carattere si era distinto per un atteggiamento scherzoso e spensierato. Le conversazioni hanno ripercorso momenti condivisi durante gli studi, ricordando episodi e amicizie nate in quegli anni. La reunion ha visto partecipanti di diverse generazioni di diplomati.

Dal primo anno di liceo al conseguimento del diploma si sono sempre contraddistinti per il loro spirito goliardico. Tanti di loro sono per così dire rimasti ‘bambini dentro’, la cui filosofia di vita si potrebbe definire alla ‘Amici miei’. Stiamo parlando degli ex studenti della ‘mitica’ sezione ‘C’ del liceo scientifico ‘Gregorio Ricci Curbastro’ di Lugo che venerdì scorso, a distanza di cinquant’anni dall’iscrizione (avvenuta nell’ormai lontano 1976) al primo anno, si sono ritrovati alla ‘Trattoriaccia’ di Zagonara. A onor del vero la maggioranza della classe in tutti questi decenni non si è mai persa di vista, anche grazie a una chat collettiva sempre attiva, nonché a un gruppo più ristretto che ogni anno continua a ritrovarsi organizzando brevi gite, rinsaldando un rapporto che da vera amicizia è diventato affetto profondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimpatriata a mezzo secolo dal primo anno di liceo scientifico

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