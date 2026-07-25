Metropolitana M5 a Monza il dilemma della fermata a San Giuseppe | Verde e tranquillità a rischio
È emerso un problema riguardo alla fermata della metropolitana M5 a San Giuseppe. La proposta prevede di installare la fermata nel quartiere, ma alcuni residenti si oppongono, sostenendo che potrebbe compromettere le aree verdi e la tranquillità della zona. La questione ha generato discussioni tra cittadini e amministratori, con le autorità che stanno valutando le possibili alternative prima di procedere con i lavori.
Monza – La metropolitana M5 promette di cambiare il volto di Monza. Un’infrastruttura destinata a rivoluzionare la mobilità cittadina, con sette fermate - Campania, Marsala, Monza Fs, Trento e Trieste, Parco Villa Reale, Ospedale San Gerardo e Polo istituzionale - e un investimento di 1.884.990.000 euro, tra le opere pubbliche più imponenti oggi in corso in Italia. Ma se l’attesa per la nuova linea cresce, non mancano le preoccupazioni. E a lanciare l’allarme, questa volta, sono i residenti di via Guerrazzi, nel quartiere San Giuseppe, che guardano con apprensione alla nuova viabilità prevista in funzione della futura fermata di viale Campania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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