Metropolitana M5 a Monza il dilemma della fermata a San Giuseppe | Verde e tranquillità a rischio

Notizia in breve

È emerso un problema riguardo alla fermata della metropolitana M5 a San Giuseppe. La proposta prevede di installare la fermata nel quartiere, ma alcuni residenti si oppongono, sostenendo che potrebbe compromettere le aree verdi e la tranquillità della zona. La questione ha generato discussioni tra cittadini e amministratori, con le autorità che stanno valutando le possibili alternative prima di procedere con i lavori.