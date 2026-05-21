La corsa della metropolitana M5 a Monza il sindaco lancia l’appello | Non c’è tempo da perdere
Oggi si svolge una riunione in Conferenza Stato-Regioni che potrebbe segnare un passo importante per il progetto della metropolitana M5 a Monza. Il sindaco della città ha dichiarato pubblicamente l’urgenza di procedere senza ritardi, sottolineando come le settimane che si stanno aprendo siano decisive e possano determinare il futuro della linea. La trattativa si è protratta a lungo, e ora il momento di fare passi concreti sembra essere arrivato.
Monza – Grande attesa per il passaggio decisivo in Conferenza Stato-Regioni, previsto per oggi. Il sindaco di Monza non cela l’ urgenza di chi sa che, per la metropolitana M5 fino a Monza, le prossime settimane valgono quasi quanto gli anni di trattative che hanno preceduto questo momento. L’appuntamento dovrà dare il via libera all’impegno del ministero dell’Economia sui 576 milioni di euro necessari a coprire gli extracosti dell’opera. Paolo Pilotto ne ha parlato durante l’incontro organizzato l’altro ieri da Il Dialogo di Monza alla biblioteca del Carrobiolo, in un clima sospeso tra fiducia e apprensione. Fiducia nei rapporti istituzionali costruiti in questi mesi con gli altri tre sindaci, Regione e Governo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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