La corsa della metropolitana M5 a Monza il sindaco lancia l’appello | Non c’è tempo da perdere

Oggi si svolge una riunione in Conferenza Stato-Regioni che potrebbe segnare un passo importante per il progetto della metropolitana M5 a Monza. Il sindaco della città ha dichiarato pubblicamente l’urgenza di procedere senza ritardi, sottolineando come le settimane che si stanno aprendo siano decisive e possano determinare il futuro della linea. La trattativa si è protratta a lungo, e ora il momento di fare passi concreti sembra essere arrivato.

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