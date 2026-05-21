Il progetto di estensione della metropolitana M5 fino a Monza sta per essere completato, con il sindaco che ha dichiarato di confidare nella decisione della Corte dei Conti. La linea, che attualmente collega Milano a un’altra località, si avvicina alla sua fase conclusiva, e le autorità locali stanno attendendo un esito favorevole per la prosecuzione dei lavori. La realizzazione mira a migliorare le connessioni tra le due città e a facilitare gli spostamenti dei pendolari.

Milano, 21 maggio 2026 – Traguardo vicino per il prolungamento della metropolitana M5 a Monza. “Mancano gli ultimi tasselli, poi il quadro sarà completo per pubblicare il bando di gara”, hanno detto il sindaco di Monza Paolo Pilotto e l’Assessora alla Mobilità di Monza Irene Zappalà commentando l’approvazione del progetto da parte della Conferenza Stato Regioni a Roma. Il prossimo appuntamento in agenda, si legge nella nota del Comune di Monza, “è l’approvazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti nelle prossime settimane”. “Confidiamo che anche questo ultimo passaggio possa essere positivo – proseguono - considerando che negli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Metropolitana M5 a Monza, il sindaco Pilotto: “Confidiamo nella Corte dei Conti”

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