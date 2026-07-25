Meteo Veneto le previsioni per domenica 26 luglio | allerta gialla per temporali

Da corrieredelveneto.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica in Veneto si prevede un tempo instabile con piogge a tratti, principalmente rovesci e temporali. Tra Prealpi, pianura e costa, i temporali potranno essere intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. È stata emessa un'allerta gialla per temporali. Le precipitazioni potrebbero risultare frequenti e di forte intensità in alcune zone. Le condizioni meteo rimarranno variabili durante tutta la giornata.

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Domenica in Veneto il tempo sarà instabile con piogge a tratti, a prevalente carattere di rovescio e temporale che localmente, specie tra Prealpi, pianura e costa, potranno risultare anche intensi, con forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha perciò dichiarato l'allerta gialla (fase di attenzione) per rischio idrogeologico da temporali su tutto il territorio regionale, per la giornata di domani, domenica 26 luglio.Di seguito le previsioni meteo di domenica nelle province della regione e la tendenza per lunedì 27. Domenica rovesci temporaleschi e schiarite. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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