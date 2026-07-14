Per mercoledì 15 luglio, il Veneto è sotto allerta gialla per ondate di calore e temporali. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che riguarda anche il 14 luglio, con un doppio allarme per condizioni climatiche estreme. La stessa regione ha confermato la presenza di rischi legati a temperature elevate e temporali in diverse zone.

Il rischio di ondate di calore continua a tenere in allerta il Veneto: la Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un nuovo bollettino dichiarando l'allerta gialla per il rischio di ondate di calore per oggi, 14 luglio e per domani, 15 luglio. All'allerta ondate di calore domani si aggiungerà anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico temporali su tutto il territorio. Nonostante il permanere del caldo, si prevede infatti tempo a tratti instabile, con possibili rovesci o temporali, dapprima sulle zone montane e pedemontane, in estensione alla pianura tra mercoledì pomeriggiosera e giovedì mattina.Ecco le previsioni per mercoledì 15 luglio e la tendenza per giovedì 16. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Meteo Veneto, le previsioni per mercoledì 15 luglio: doppia allerta gialla per caldo e temporali

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METEO | Previsioni di mercoledì 1 luglio 2026

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