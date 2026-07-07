Meteo Veneto le previsioni per mercoledì 8 luglio | a Verona si arriva a 37 gradi Allerta gialla per disagio fisico

Per mercoledì 8 luglio, le previsioni indicano temperature fino a 37 gradi a Verona e 36 gradi in altre zone del Veneto. È stata emessa un'allerta gialla per disagio fisico a causa del caldo intenso. Dopo una breve fase di temporali, si prevede un ritorno delle temperature elevate nella regione.

Nuova ondata di calore quella che in queste ore investe il Veneto. Dopo la breve pausa temporalesca dei giorni scorsi, la colonnina salirà anche fino a 36 gradi, come nel caso di Rovigo o addirittura a 37 gradi come a Verona. Il meteo regionale del Veneto, in particolare prevede condizioni di disagio in lieve peggioramento fino a risultare intenso su tutte le zone, tranne sulle aree montane e pedemontane dove rimarrà in prevalenza moderato. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato pertanto fino a martedì 7 luglio l'allerta gialla per disagio fisico da ondate di calore sulla pianura e la costa. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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METEO | Previsioni di mercoledì 1 luglio 2026

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