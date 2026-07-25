Meteo Roma del 25-07-2026 ore 19 | 15

Il cielo su quasi tutto il Nord Italia sarà sereno o poco nuvoloso al mattino del 25 luglio, con condizioni di tempo stabile. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni nelle previsioni meteorologiche, che indicano un’atmosfera tranquilla e senza piogge. La situazione si mantiene stabile anche nelle ore successive, senza annunci di perturbazioni o cambiamenti significativi.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e friuli-venezia Giulia nel pomeriggio instabilità allenamento sui rilievi Alpini maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest insalata in nottata fenomeni nel senzione a Piemonte in Liguria con cielo nuvoloso su buona parte del nord al centro al mattino tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla Tosco cieli sereni sul resto del centro tra serata e nottata qualche addensamento in più sul... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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