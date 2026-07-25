Meteo Roma del 25-07-2026 ore 06 | 15

Alle 6:15 di questa mattina, il cielo sulla città è sereno e senza nuvole, con temperature che si attestano intorno ai 20 gradi. La giornata si prevede stabile, con poche variazioni di nuvolosità durante le ore mattutine. Le condizioni del tempo rimangono soleggiate, senza segni di pioggia o maltempo nelle prossime ore. La temperatura massima prevista si aggira intorno ai 30 gradi.

meteo una buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori qualche addensamento in più su Valle d'Aosta e friuli-venezia Giulia nel pomeriggio instabilità allenamento sui rilievi Alpini maggiore nuvolosità in transito sulle regioni di nord-ovest in serata in nottata fenomeni nel senzione a Piemonte in Liguria con cielo nuvoloso su buona parte del nord al centro al mattino tempo stabile È soleggiato su tutte le regioni nel pomeriggio qualche addensamento in più sulla tua cieli sereni sul resto del centro tra serata e nottata qualche addensamento in più sul... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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METEO Pasqua e Pasquetta 2026

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Meteo Roma del 07-07-2026 ore 06:15Alle prime luci dell’alba, il cielo sulla città è sereno o poco nuvoloso, con poche nubi sparse.

Meteo Roma del 06-07-2026 ore 06:15Alle 6:15 di venerdì, il cielo di Roma si presenta con nubi sparse e alcune schiarite.

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