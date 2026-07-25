Meteo domenica 26 luglio allerta gialla per il maltempo | pioggia e temporali a Roma e nel Lazio

Domenica 26 luglio, piogge e temporali colpiranno Roma e il Lazio. L’allerta gialla è stata emessa per maltempo, con precipitazioni intense e rovesci temporaleschi. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche prima di un nuovo aumento delle temperature. Le autorità invitano alla prudenza, in particolare nelle zone più soggette a allagamenti e dissesti. La situazione meteo sarà monitorata nelle prossime ore.

Piogge e temporali a Roma e nel Lazio, allerta gialla per domenica 26 luglio 2026: le previsioni prima della nuova ondata di calore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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