Metal Gear Solid gratis su Steam per tutto il weekend | ecco cosa include

Metal Gear Solid è disponibile gratuitamente su Steam fino a lunedì 27 luglio. L’offerta consente di giocare le prime missioni del titolo con Solid Snake. La promozione si inserisce negli sconti sulla Master Collection Vol. 1, con cui è possibile acquistare l’intera serie. L’accesso gratuito riguarda esclusivamente le prime missioni del gioco. La promozione non include altre parti della serie o contenuti aggiuntivi.

Konami apre temporaneamente l’accesso alle prime missioni di Solid Snake. La promozione termina lunedì 27 luglio e accompagna gli sconti sulla Master Collection Vol. 1. Metal Gear Solid si può giocare gratis su Steam per tutto il weekend: Konami ha aperto l’accesso alla Master Collection Version del primo capitolo fino a lunedì 27 luglio 2026, alle 19:00 ora italiana. L’offerta permette di rimettere le mani su tre tappe fondamentali della storia di Solid Snake, con tanto di missioni aggiuntive e materiali digitali. Non comprende però l’intera Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, che resta in vendita a parte, scontata del 50%. I Metal Gear inclusi nel weekend. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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Metal Gear Solid 1 Free Weekend

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Temi più discussi: Metal Gear Solid: Master Collection Version è gratis per questo fine settimana su PC e Xbox; Steam offre 6 giochi gratis per il weekend: c'è anche Metal Gear Solid; Rigioca ora i primi Metal Gear con la Collection Vol 1: sono gratis per tutto il weekend; Metal Gear Solid originale disponibile gratis su Steam.

[Steam] Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1/ MGS1 Fine settimana gratuito (50% di sconto) reddit

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