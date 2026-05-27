Cosa ho imparato dopo aver scoperto solo oggi Metal Gear Solid 2

Da screenworld.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si è scoperto che il nome di Hideo Kojima è uno dei più riconosciuti nel settore dei videogiochi. Kojima è noto per aver creato Metal Gear Solid 2, un titolo che ha lasciato un segno significativo nel mondo videoludico. La sua influenza si riflette nella popolarità e nella lunga durata del franchise, che continua a essere citato come esempio di innovazione e storytelling nel settore. La sua carriera ha attraversato molte fasi, contribuendo allo sviluppo di giochi che hanno definito un'epoca.

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Il nome di Hideo Kojima è senza dubbio tra quelli scolpiti nell’Olimpo del videogioco. Parliamo, infatti, di un autore che ha contribuito a ridefinire il linguaggio dei videogiochi moderni, non soltanto attraverso intuizioni di gameplay innovative, ma anche grazie a una narrazione capace di interrogare continuamente il medium stesso. Le sue opere hanno spesso scardinato convenzioni e certezze del settore, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario dei giocatori e influenzando intere generazioni di sviluppatori. Una sequenza di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – ©Konami Il tutto, senza mai porsi particolari limiti nell’affrontare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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