Il videogioco che nel 2008 aveva previsto il nostro mondo | la guerra di Metal Gear Solid 4
Nel 2008, un videogioco aveva anticipato alcuni aspetti del nostro mondo attuale. La narrazione di Metal Gear Solid 4 rifletteva temi di conflitto e tensione che oggi trovano riscontro nella realtà. Le vicende e le immagini del gioco sembrano meno lontane dall’attualità rispetto a quanto si potrebbe pensare. La rappresentazione di scenari di guerra e di crisi umanitarie appare, in alcuni punti, molto vicina a quello che si verifica nel mondo reale.
Il mondo raccontato da Metal Gear Solid 4 somiglia sempre meno a una distopia videoludica e più a quella reale. Abbiamo analizzato cosa c'è di simile da Gaza all’Ucraina, passando per IA e Big Tech. Il videogioco è uscito nel giugno del 2008. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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