Il videogioco che nel 2008 aveva previsto il nostro mondo | la guerra di Metal Gear Solid 4

Nel 2008, un videogioco aveva anticipato alcuni aspetti del nostro mondo attuale. La narrazione di Metal Gear Solid 4 rifletteva temi di conflitto e tensione che oggi trovano riscontro nella realtà. Le vicende e le immagini del gioco sembrano meno lontane dall’attualità rispetto a quanto si potrebbe pensare. La rappresentazione di scenari di guerra e di crisi umanitarie appare, in alcuni punti, molto vicina a quello che si verifica nel mondo reale.

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