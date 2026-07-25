In un tempo in cui Satana è forte e seduce i cuori, la Madonna ci invita a far regnare Gesù Risorto nella nostra vita per vincere le tenebre e ritrovare la vera gioia. In un momento in cui c’è tanta confusione e preoccupazione intorno a noi, la Madonna ci dona come sempre parole di grande conforto e di guida. Ci chiede di fare spazio alla Sacra Scrittura nelle nostre case e di affidare il nostro cuore a Gesù Risorto. “Cari figli!Mentre le tenebre e l’inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d’amore.Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Messaggio di Medjugorje, 25 luglio 2026: Satana è forte, ma fate regnare Gesù Risorto

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MESSAGGIO DI MEDJUGORJE del 25 LUGLIO 2026

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