Messaggio della Madonna a Medjugorje 25 maggio 2026 | l’appello alla preghiera e al digiuno
Il 25 maggio 2026, una veggente a Medjugorje ha riferito un messaggio della Madonna che invita alla preghiera e al digiuno. La Madonna ha sottolineato l'importanza della conversione come strada per ritrovare la pace interiore. Il messaggio è stato comunicato attraverso la veggente durante una delle apparizioni. Non sono state fornite ulteriori dettagli o commenti ufficiali.
Nel nuovo appello affidato alla veggente Marija, la Madonna a Medjugorje torna a indicare la via della conversione per ritrovare la vera pace del cuore. L’ultimo messaggio della Regina della Pace del 25 maggio 2026 diffuso attraverso la veggente Marija, risuona come un dolcissimo ma urgente richiamo materno nel cuore di questo tempo così travagliato. In un momento storico in cui l’umanità si scopre tanto smarrita, la Madonna a Medjugorje torna a prenderci per mano, indicandoci con precisione i pilastri su cui rifondare la nostra vita spirituale. Con la tenerezza che la contraddistingue, la Gospa ci invita a riscoprire il valore fecondo del digiuno e della preghiera. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Medjugorje - Messaggio della Madonna a Marija - 25 marzo 2026
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