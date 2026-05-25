Messaggio della Madonna a Medjugorje 25 maggio 2026 | l’appello alla preghiera e al digiuno

Notizia in breve

Il 25 maggio 2026, una veggente a Medjugorje ha riferito un messaggio della Madonna che invita alla preghiera e al digiuno. La Madonna ha sottolineato l'importanza della conversione come strada per ritrovare la pace interiore. Il messaggio è stato comunicato attraverso la veggente durante una delle apparizioni. Non sono state fornite ulteriori dettagli o commenti ufficiali.