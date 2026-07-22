Oggi 22 luglio Santa Maria Maddalena | la peccatrice convertita che per prima vede Gesù Risorto

Da lalucedimaria.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 luglio si celebra Santa Maria Maddalena, conosciuta come “Apostola degli Apostoli”. Figura centrale nel cristianesimo, è ricordata come la peccatrice convertita che per prima ha visto Gesù Risorto. La sua storia rappresenta il passaggio dalla condizione di peccatrice a testimone della Resurrezione. La data della ricorrenza evidenzia il ruolo di questa figura come simbolo della misericordia divina.

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Definita “Apostola degli Apostoli”, Santa Maria Maddalena è il simbolo supremo della Misericordia di Dio: da grande peccatrice a primissima testimone della Risurrezione. Definita “apostola degli apostoli”, Santa Maria Maddalena è nota per la storia della sua conversione avvenuta dopo l’incontro con Gesù. La misericordia di Dio si è riversata su questa donna che è diventata poi la prima testimone della Resurrezione. La figura di Maria Maddalena è spesso oggetto di confusione e non la si identifica nel modo corretto. Nei Vangeli infatti, gli elementi riconducibili a lei si trovano nella descrizione di ben tre donne distinte. Gesù parla del grande amore che questa donna ha manifestato per cui le sono perdonati i tanti peccati. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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22 LUGLIO : SANTA MARIA MADDALENA | GESU ' LA CHIAMO ' PER NOME .

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