Nelle seconde libere del Gran Premio in Ungheria, la Mercedes ha avuto molte difficoltà, con tutti i piloti che si sono fermati oltre la top dieci. Kimi Antonelli si è fermato al tredicesimo posto, in uno dei week-end più complicati per la scuderia in questa stagione. Nel frattempo, un altro pilota ha riconosciuto che la Ferrari è la vettura da battere in questa gara.

Non siamo più abituati a cercarlo là, disperso fuori dalla top dieci. Andrea Kimi Antonelli si ferma, nel suo venerdì ungherese, al tredicesimo posto nelle FP2 del pomeriggio, in uno degli inizi di fine settimana di gara più difficili di tutto il campionato per lui e per la sua Mercedes. Il bolognese ha cominciato con lo svantaggio dato dall’aver dovuto saltare l’intera prima sessione di Libere per cedere la sua W17 al danese Frederik Vesti, pilota di riserva Mercedes impegnato in una delle FP1 dedicate ai giovani esordienti e obbligatorie per regolamento Fia, passando così direttamente alla seconda sessione. Vento, problemi di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mercedes, che succede? Tutti i problemi nelle FP2. E Kimi ammette: "Qui la macchina da battere è la Ferrari"

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