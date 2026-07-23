Lewis Hamilton ha dichiarato che la Mercedes rimane la squadra da battere nel Gran Premio d’Ungheria, aggiungendo che l’auto è simile a quella di Monaco. Alla vigilia della gara, il pilota ha invitato alla prudenza, ridimensionando le aspettative sulla Ferrari. La corsa si svolgerà sull’Hungaroring, con l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva del campionato di Formula 1.

Alla vigilia del Gran Premio d’Ungheria, ultimo appuntamento prima della pausa estiva del Mondiale di F1, Lewis Hamilton invita alla p rudenza e ridimensiona le aspettative che accompagnano la Ferrari sul tracciato dell’Hungaroring. Le caratteristiche del circuito ungherese sembrano infatti poter valorizzare la SF-26, ulteriormente affinata con l’introduzione della nuova ala posteriore ad alto carico aerodinamico, ma il sette volte campione del mondo non si sbilancia e preferisce mantenere un profilo basso. Il britannico, attualmente secondo nella classifica iridata alle spalle di Kimi Antonelli, non ritiene che il Cavallino abbia compiuto un passo tale da poter essere considerato il riferimento del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hamilton frena gli entusiasmi in Ungheria: “La Mercedes resta la squadra da battere, la nostra macchina è simile a Monaco”

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Lewis Hamilton Doesn't Believe in Braking

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