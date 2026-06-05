Kimi Antonelli ha dichiarato che la Ferrari è considerata favorita nel Gran Premio di Monaco. Dopo una prima giornata difficile, il pilota spera di migliorare le prestazioni nelle sessioni successive. La gara è il sesto appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1 2026.

Kimi Antonelli ha archiviato una prima giornata complicata nel GP di Monaco, sesto round del Mondiale di F1 2026. Sul tracciato cittadino del Principato, dove la precisione e il bilanciamento della monoposto fanno spesso la differenza più della pura prestazione del motore, la Mercedes non è riuscita a esprimere il potenziale mostrato nelle prime gare della stagione. Nelle due sessioni di prove libere del venerdì, la scuderia di Brackley ha dovuto fare i conti con una vettura difficile da mettere a punto. Un quadro confermato anche dai riscontri cronometrici, con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton protagoniste delle migliori prestazioni di giornata e apparse particolarmente a loro agio tra le barriere del circuito monegasco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli ammette: “Ferrari favorite qui a Montecarlo, speriamo di migliorare per domani”

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