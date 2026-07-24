Dopo l'infortunio di Buongiorno, il Napoli ha deciso di riaprire le trattative per il mercato difensivo. La società ha inserito nella lista dei possibili acquisti i difensori Gatti e Tiago Gabriel. La scelta arriva in seguito alla perdita momentanea di un elemento della linea difensiva e mira a rafforzare il reparto. La società sta valutando le offerte e le possibilità di inserimento dei nuovi giocatori.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno cambia i piani del Napoli e costringe il club a tornare con decisione sul mercato. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il difensore azzurro è stato operato con successo a Lione per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro e resterà fuori tra i quattro e i cinque mesi. Dopo un primo periodo di immobilizzazione inizierà il percorso di riabilitazione, con il rientro previsto soltanto nel corso dell’inverno. Nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo Giovanni Manna, come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ha ammesso che l’emergenza difensiva impone nuove riflessioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Manna riapre il mercato della difesa: Gatti e Tiago Gabriel in lista dopo il ko di Buongiorno”

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