Il mercato del Milan prosegue con Modric e Rabiot ancora in rosa. Le trattative per Højbjerg e Karetsas sono in fase avanzata, ma non ci sono ancora annunci ufficiali. La società monitora le rispettive situazioni e valuta le prossime mosse per rinforzare la rosa. Nessun altro dettaglio sui trasferimenti o sulle tempistiche è stato comunicato fino a ora. La campagna acquisti del club resta in continua evoluzione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 20 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Modri? e Rabiot restano. Fari puntati su Højbjerg e Karetsas

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? Non è ancora il momento di parlare del mio futuro. Lo saprete presto... Le parole di Luka Modri? tengono tutti con il fiato sospeso. #Modric #Milan #Calciomercato #ACMilan #SerieA #Rossoneri #Football #Calcio #News x.com

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